Politika

Pentagon: Kabil yakınlarında 5-10 bin Amerikalı var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında halen 5 ile 10 bin Amerikalının bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı.
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Pentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby
ABD Pentagon Afganistan Amerikalılar

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kesinlikle binlerce Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin 5 ile 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kirby, Dışişleri Bakanlığının Amerikalılara sıraya girip havalimanına nasıl gidecekleri konusunda tavsiyede bulunan bir mesaj yayınladığını bildirdi.

Afganistan'da bekleyen tüm Amerikalıları başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönlendiren Sözcü, "Uçuş işlemlerini yaptırmak için havalimanına hareket etmeye başlayabilirler" dedi.

Pentagon Sözcüsü daha önce, Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar süreceğini bildirmişti.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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