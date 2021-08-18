Politika

ABD uçakta insan vücudu parçaları olduğunu doğruladı

ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğruladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD kargo uçağ Kabil Afganistan

HABER MERKEZİ

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturduklarını açıkladı.

Kaç kişinin öldüğü konusunda sayı vermeyen yetkililer, kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu ise doğruladı.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına giden ve tahliye edilmek isteyen Afganların pistte ilerleyen Amerikan askeri kargo uçağına tırmanmaya çalıştığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv