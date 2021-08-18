İngiltere 20 bin Afgan göçmen alacak

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İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere için çalışan 5 bine yakın Afgan tercüman ve diğer çalışanlar ülkede oturum izni alabilecek.

Göçmenlere yönelik programın ilk yılında, buna ek olarak 5 bin mülteci daha alınacak.

Kadınlar ve kız çocuklarına öncelik tanınacağı belirtilen bu program kapsamında, insan hakları ihlalleri dahil çeşitli tehditler altında kalan gruplar odağa alınacak.

Öte yandan ilk Afgan kafilesini taşıyan uçak Oxford kentine ulaştı.