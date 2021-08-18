Politika

ABD: Türkiye ile göçmen anlaşması yok

ABD Büyükelçiliği, Türkiye ile Afgan mülteciler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.
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türkiye ABD Türkiye Afgan göçmenler anlaşma

HABER MERKEZİ

ABD Büyükelçiliği, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu açıkladı.

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler yada göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaları yalanladı.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.”

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