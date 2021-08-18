ABD: Türkiye ile göçmen anlaşması yok

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ABD Büyükelçiliği, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu açıkladı.

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler yada göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaları yalanladı.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.”