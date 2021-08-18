Spor

Afganistan’ın eski kaptanı: Taliban’ın dönüşü kabus gibi

Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı Khalida Popal, yeni Taliban rejimi altındaki kadınların güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, “Bütün hayaller gitti. Tıpkı bir kabus gibi" dedi.
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Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı Khalida Popal
Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı Khalida Popal
dünya Khalida Popal Afganistan kadınlar Taliban

HABER MERKEZİ

Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı Khalida Popal, Taliban'ın bu ay iktidara dönmesini "kabus" olarak nitelendirdi.

Uluslararası birliklerin yaz boyunca geri çekilmesinin ardından, Taliban, 20 yıl boyunca iktidarın dışında kaldıktan sonra ülkenin kontrolünü güç kullanarak ele geçirdi.

Şu anda Afganistan kadın futbol takımı teknik direktörü olan Popal, rejimin kadınlara nasıl davranacağından korktuklarını ve ülkeyi terk edip edemeyeceklerinden emin olmadıklarını söyleyen mesajlar aldığını söyledi.

Popal, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Afganistan'da ağlayan, terk edildiğini ve evde sıkışıp kaldığını söyleyen insanlardan mesajlar alıyorum" dedi.

“Bütün hayaller gitti. Tıpkı bir kabus gibi” diyen 34 yaşındaki Popal şu ​​anda Danimarka'da yaşıyor ve halen Afganistan kadın milli takımının direktörlüğünü yapıyor.

Popal, "Oyuncular videolarını gönderiyor ve ‘Karşı olduğum insanlar şimdi kapımın önünde, nefes alamıyorum, çok korkuyorum ve hiçbir koruma yok’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

2007 yılında ilk Afgan kadın milli takımının kurulmasına yardım eden Popal, Taliban yönetimi altındaki kadınların güvenliğinden endişe ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Kadınları ve kız çocuklarını ayağa kalkmaya, cesur olmaya teşvik ettik ve şimdi onlara fotoğraf çekmelerini, sosyal medyayı kapatmalarını ve seslerini kapatmalarını söylüyorum. Bu çok acı veriyor.

Oyuncular kadın hakları için ayağa kalktılar ve şimdi hayatları ciddi tehlikede.”

 

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