Johnson: ABD olmadan Batı, Afganistan'daki misyona devam edemezdi

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Parlamento'ya Afganistan konusunda açıklamalar yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki olayların beklenenden hızlı geliştiğini söyledi.

“Afganistan halkının daha iyi bir geleceği için çalıştık” diyen Boris Johnson “Afganistan'ın terörist gruplar için bir üs olmasını durdurmak için bu temel görevi başardık. Afganistan'daki insani krize ilişkin elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Taliban’ın tahliyenin devam etmesine izin verdiğini belirten Johnson şöyle devam etti:

“Batı, Amerikan lojistiği, ABD hava gücü ve Amerikan gücü olmadan bu ABD liderliğindeki görevi sürdüremezdi. Afganistan’dan gelenleri göndermeyeceğiz ve Afganistan'dan bu ülkeye gelişigüzel bir şekilde gelmesine izin vermeyeceğiz.”

Bu yıl 5000 Afgan'ı daha kabul etmeyi taahhüt ettiklerini ifade eden Johnson, bunu uzun vadede 20.000'e kadar gelecek yıllar için gözden geçireceklerini dile getirdi.

“İngiltere şimdiye kadar 2 bin 52 Afgan'ı tahliye etti” ifadelerini kullanan İngiltere Başbakanı, “BM'yi bu bölgede yeni bir insani çabaya öncülük etmeye çağırıyoruz. Taliban'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre değerlendireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.