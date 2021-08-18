Yaşam

Başkent Erbil'de engelliler için aşı merkezi açıldı

Başkent Erbil'de engelliler ve özel ihtiyaç sahibi kişiler için yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı merkezi açıldı.
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kürdistan Dr Dilovan Muhammed Covid-19 aşısı engelliler Erbil

ERBİL (K24)

Erbil Sağlık Müdürü Dr. Dilovan Muhammed yaptığı basın açıklamasında, çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla bugün engelli vatandaşların aşılanması için Erbil’de bir sağlık merkezinin açıldığını söyledi. 

Muhammed, salgının yayılmasını önlemek için Covid-19 aşısını yaptırmanın, kendimizi ve insanları korumanın bir yol olduğunu söyledi.

Dr. Dilovan Muhammed ayrıca, “Bir aydır halkta aşıya olan talep arttığı için aşı merkezlerinin sayısında artış oldu” dedi.

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