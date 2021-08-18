Başkent Erbil'de engelliler için aşı merkezi açıldı

ERBİL (K24)

Erbil Sağlık Müdürü Dr. Dilovan Muhammed yaptığı basın açıklamasında, çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla bugün engelli vatandaşların aşılanması için Erbil’de bir sağlık merkezinin açıldığını söyledi.

Muhammed, salgının yayılmasını önlemek için Covid-19 aşısını yaptırmanın, kendimizi ve insanları korumanın bir yol olduğunu söyledi.

Dr. Dilovan Muhammed ayrıca, “Bir aydır halkta aşıya olan talep arttığı için aşı merkezlerinin sayısında artış oldu” dedi.