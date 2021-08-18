PKK’nin döşediği bomba patladı: 1 Peşmerge yaralandı

DUHOK (K24)

Peşmerge Bakanlığı Medya Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre bugün Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarında, sivillerle Peşmergelerin kullandığı geçiş güzergahına PKK’lilerin yerleştirdiği bomba, bir Peşmerge aracının geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada şans eseri can kaybı yaşanmazken, bir Peşmerge yaralandı.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin yaptığı açıklamada, “Bu PKK’nin icraatı değil ve yapmaya da devam ediyor. Kamuoyu ve Kürdistan halkına şunu belirtmek istiyoruz ki PKK defalardır Peşmerge’nin görev sınırlarında bu tür hareketlerde bulunuyor. Bu tehlikeli davranışlar sınırlarda ve sivil halkın yaşamı üzerinde tehlike oluşturuyor” dedi.

5 Ağustos’ta da PKK unsurlarının Amedi - Dereluk yoluna yerleştirdiği 65 kilogramlık TNT tipi patlayıcı, Peşmerge timleri tarafından bulunarak imha edilmişti.