Kürdistan Bölgesi'ndeki İslami partiler Taliban hakkında ne düşünüyor?

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki İslamcı siyasi hareketlerden bir kısmı Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden memnunken, bazı çevreler ise duruma şüpheli yaklaşıyor.

K24’e konuşan Kürdistan İslami Hareketi (Bizutnewe) Politbüro Üyesi Kemal Zirari, “Bize göre Afganistan’da meydana gelen şey, Taliban’ın başarısıdır. Sadece orada yönetimdeki hükümete karşı değil, ABD ve müttefiklerine karşı da 20 yıl boyunca başarılı bir şekilde savaştılar” dedi.

Zirari, “1994’te Taliban kurulduğunda başarı elde etti ancak El Kaide’nin varlığı nedeniyle yenilgiye uğradı. El Kaide o dönem büyük bir güç olduğundan, bunu göz önünde bulundurdular. Taliban kendi başına karar veremiyordu çünkü birçok kez kararları El Kaide’nin hoşuna gitmiyordu. Ancak şimdi Taliban yönetimi kendi kararlarını verebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Adalet Topluluğu’na (Komel) göre ise Taliban’ın siyaseti değişikliğe uğradı ve mevcut Taliban, 20 yıl öncesinin Taliban’ı değil. Taliban’ın daha açık hale geldiğini kanısında olan Komel’e göre örgütün bu siyaseti devam ederse başarı elde edecek.

K24’e konuşan Komel Yüksek Konsey Üyesi Şiwan Raber, “Amerika Afganistan’ı Taliban’a bırakmasaydı Taliban dönemezdi. Çünkü Amerika’nın orayı boşaltması, Taliban’a yolu açtı” diyerek şunları ekledi:

“Afganistan’da yönetimi ele alan Taliban’ın, içeriye ve dışarıya karşı kurallarında değişikliğe gittiği görülüyor. Öncekinden daha iyi bir yönetim kurmak istiyorlar. Siyasetlerini değiştirirlerse başarılı olurlar, aksi takdirde şiddete başvururlarsa başta Amerika olmak üzere devletler bir kez daha üstlerine gelir. Ancak Taliban şu an halkın haklarını koruyacaklarını ve kadınların eğitim görmesine izin vereceklerini söylüyor.”

Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) ise yaşananlarla ilgili acele karar vermek istemiyor. ABD ile Taliban’ın ilişkilerini takip eden Yekgirtu’nun lideri, iki tarafın savaştan vazgeçip bir anda barış ve yardımlaşmaya dönmesinin henüz netleşmediği görüşünde.