Afrin’e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

AFRİN (K24)

K24 muhabirinin Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgilere göre kente roketli saldırı düzenlendi.

Kaynaklar, roketin sivillerin bulunduğu alan ile benzin istasyonuna isabet ettiğini, istasyonun ise alev aldığını söyledi.

İlk belirlemelere göre saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Söz konusu kaynaklar, saldırının Halep’in kuzeyinden gerçekleştiğini kaydetti.

Afrin, silahlı gruplar tarafından işgal edildikten sonra, kentte sürekli saldırı ve patlamalar meydana geliyor.

Afrin, 18 Mart 2018 yılında Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne geçti.