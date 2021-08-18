Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 1938 vaka

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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kürdistan yeni tip coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 21 kişi Covid-19’dan yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 12 bin 979 Covid-19 testi yapılırken, 1938 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

En çok vaka görülen il 704 ile Süleymaniye olurken, en çok iyileşme de 989 ile Duhok’ta görüldü.

Son 24 saatte 1987 kişi sağlığına kavuşurken, 21 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 702 bin 590 Covid-19 testi yapılırken, 273 bin 311 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 221 bin 311 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 119 kişi yaşamını yitirdi.

46 bin 881 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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