Politika

Afganistan’da Taliban karşıtı gösteriler başladı: 3 ölü

Afganistan'ın Celalabad, Kunar ve Host kentlerinde Taliban karşıtı protestoların düzenlendiği ve göstericilerin Afgan bayraklarını salladığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

BBC Peştuca Servisi, Afganistan’ın 3 kentindeki protestoların ulusal çaptaki gösterilere evrilip evrilemeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu, ancak işlerin hızla değiştiğini ve Taliban'ın da bu yüzden gergin olduğunu aktardı.

Afganistan'ın ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı Emrullah Salih, meşru olarak ülkenin geçici cumhurbaşkanı statüsünde olduğunu söyledi.

Pençşir'de ise kendilerini Salih'in “direniş ordusu” olarak adlandıran kalabalık bir motosiklet konvoyunun olduğuna dair bazı videolar var. Ancak bu görüntüler henüz doğrulanamadı.

Tacikistan'daki Afganistan Büyükelçiliği'nde de Salih'in fotoğrafları asıldı.

Taliban, bu gelişmelerin hiçbiri hakkında henüz yorum yapmadı.

REUTERS: EN AZ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Reuters haber ajansının aktardığı habere göre ise Celalabad’daki Taliban karşıtı gösteride ise Taliban güçleri tarafından kalabalığın üstüne ateş açıldı. En az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ajansa konuşan görgü tanıkları Taliban’ın insanlara Afganistan bayrağı açmalarının ardından ateş ettiğini söyledi.

Reuters, konuya ilişkin haber için Taliban sözcülerine ulaşamadığını da bildirdi.

 

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