Politika

Şoygu: İnsanlık hızla yok olmaya doğru ilerliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, makul olmayan tüketim hacimleri nedeniyle insanlığın hızla yok olmaya doğru ilerlediğini belirtti.
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dünya Rusya Sergey Şoygu

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, makul olmayan tüketim hacimleri nedeniyle insanlığın hızla yok olmaya doğru ilerlediğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre Vokrug Sveta dergisine demeç veren Şoygu, "Yok olmaya doğru gitmemizin nedeni sınırsız tüketme arzusu. Bir tavşanın olduğunda onunla doyarsın. Ancak on tavşanın olduğunda, artık bir buzdolabına ihtiyacın olacak, aksi takdirde eti kaybedersin. Buzdolabının çalışması için elektriğe ihtiyaç var. Bu, yakıt yakmayı gerektirir ve öncelikle onu almalısın. Ama neden bu on tavşana ihtiyacın var ki?" ifadelerini kullandı.

Kendi avcı dedesini örnek olarak veren Şoygu, "Dedem taygada her zaman genelde yaptığından daha fazla et elde edebilirdi ancak bunu anlamlı bulmuyordu, zira böylece hayvanlar azalırdı ve o daha fazla et yiyemezdi" dedi.

Şoygu, bu kuralların bürokrasi tarafından değil, hayatın kendisi tarafından yaratıldığını vurguladı.

 

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