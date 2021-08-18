Pentagon: Kabil Havalimanı'nda ateş açıldı

HABER MERKEZİ

Basın toplantısı düzenleyen Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD birliklerinin, kalabalığı kontrol etme çabaları çerçevesinde gece ateş açtığını, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Kirby, ABD birliklerinin Afganlara veya başka birine ateş etmediğini dile getirerek, Kirby, Kabil'in uluslararası havaalanındaki ABD askerlerinin sayısının yaklaşık 4 bin 500'e ulaştığını ve önümüzdeki 24 saat içinde birkaç yüzün daha beklendiğini kaydetti.

Ayrıca bir Taliban yetkilisi de komutanlarının ve askerlerinin Kabil Havaalanı’nda kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, "Kimseyi yaralamak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Yetkili, Afganistan'dan "kaotik tahliye planı" için Batılı güçleri suçlayarak, karmaşanın havaalanı dışında devam ettiğini söyledi.

ÜLKELERDEN AFGAN KADINLARI İÇİN ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan ABD, Avrupa Birliği ve 19 ülke, Afganistan’daki kadınların ve kız çocuklarının durumu ile ilgili ortak bir açıklamaya imza attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı açıklamada, “Afgan kadınları ve kız çocuklarının eğitim, çalışma ve hareket özgürlüğü hakları konusunda derin endişe duyuyoruz. Afganistan genelinde güç ve otorite sahibi konumundakileri, bu hakların korunacağını garanti etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Afgan kadınları ve kız çocuklarının, tüm Afgan halkı gibi güvenlik ve haysiyet içinde yaşamayı hak ettiği belirtilen açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

“Her türlü ayrımcılık ve istismar önlenmelidir. Uluslararası toplum olarak bizler, seslerinin duyulmasını sağlamak için insani yardım ve destekle yardım etmeye hazırız. Son yirmi yılda Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen hak ve özgürlükleri gelecekteki herhangi bir hükümetin nasıl güvence altına alacağını yakından izleyeceğiz.”

Ortak açıklamaya, ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kuzey Makedonya, Yeni Zelanda, Norveç, Paraguay, Senegal ve İsviçre imza attı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.