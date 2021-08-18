Bane’de Kürt kolberlere saldırı: 3 yaralı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, İran devlet güçleri Bane’nin sınır bölgesi Hengejal’de Kürt kolberlere saldırdı.

İran devlet güçlerinin saldırısı sonucu 3 Kürt kolberin yaralandığı kaydedildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.