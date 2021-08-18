Erdoğan: Taliban’ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz

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Özel televizyon kanallarının ortak yayınına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Taliban yöneticilerinin itidalli açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını” aktaran Erdoğan, "Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Afganistan'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının muharip güç olmadığını dile getiren Erdoğan, "Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak, "Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ABD ile gizli göçmen anlaşması' iddialarına da gündemine alan Erdoğan, "Amerika Başkanı ile konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Yatıyorlar kalkıyorlar 'orada sadece tercüman vardı' diyorlar. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün" ifadelerini kullandı.

“SINIRIMIZIN TAMAMI DUVARLA ÖRÜLECEK”

Öte yandan Erdoğan, “Düzensiz göçle mücadele noktasında bu etkinliğin artırılması amacıyla yoğun bir çaba harcıyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınır güvenliğimiz tahkim etmek için farklı önlemleri devreye aldık. İran sınırımızda 4 ilimiz var: Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık. Hakkari'de yarısına geldik. Van'da da yoğun şekilde sürüyor çalışmalarımız. Şu an itibarıyla 157 kilometresi tamamlandı.”

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sadece göç değil, teröre karşı da bunlar bizim için önemli bir bariyer. Bu duvarı oluşturan 3 metre yüksekliğindeki beton blokların üstünde 1 metre de dikenli tel bulunuyor. Tamamlanan duvar uzunluğu bundan sonra da çok hızlı şekilde artacak. Bunları ayrıca termal kameralarla da takip ediyoruz. 109 kilometrelik kısmı aydınlatma sistemiyle donatılmış durumda. 79 kilometre boyunca yerleştirdiğimiz kamera ve algılayıcı sistemlerle düzensiz göç hareketlerini sürekli izleyip anında müdahale ediyoruz.”