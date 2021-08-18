Levy, Taliban’ın kontrolüne geçmeyen Pençşir’de

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Fransalı ünlü düşünür ve aktivist Bernard Henri Levy, Taliban tarafından ele geçirilmeyen Afganistan’ın Pençşir vilayetine gitti.

Levy, Pençşir’e giderek, ‘Pençşir Aslanı’ olarak tanınan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud ile bir araya geldi.

Arap Baharı diye anılan sürecin planlayıcılarından biri olarak görülen Levy’nin Mesud’la ne konuştuğu bilinmiyor.

Radikal İslam’a karşıtlığıyla bilinen Levy, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve Suriye rejimi lideri Beşşar Esad’a karşı söylemleriyle gündeme gelmişti.

Levy, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun destekçileri arasında yer almıştı.