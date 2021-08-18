ABD’de 3’üncü doza yeşil ışık / WHO ‘Gerek yok’ dedi

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WHO, zengin ülkeler vatandaşları için üçüncü doz aşılara başlamadan önce dünyada risk grubundaki bütün insanların tamamının aşılanması gerektiği uyarısında bulundu.

Delta varyantı bütün dünyada etkisini artırırken ve aşıların bu varyanta karşı dayanıklılığı giderek azalırken ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha öce iki doz Pfizer veya Moderna aşısı olanların 8 ay geçtikten sonra ilave aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. ABD’de üçüncü aşı uygulaması 20 Eylül’de başlayacak.

ABD sağlık yetkililerine göre, tek doz Johnson & Johnson aşısı olanların da ilave aşı olmaları için çağrı yapılması gündemde. Ancak bunun için daha fazla verinin kıyaslamalı olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Bu plan uyarınca, Gıda ve İlaç Ajansı, tek doz Johnson & Johnson aşısı olanlar için ilave doz aşının etkisi ve verimliliği için araştırmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, “Aşıların enfeksiyona karşı korumasının zamanla azaldığı çok açık ve şimdi son derece bulaşıcı delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte, aşılara karşı korumanın azaldığına dair kanıtlar görmeye başladık. Son değerlendirmemize göre, ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı mevcut koruma önümüzdeki aylarda azalabilir'' denildi.

WHO: ÖNCE DÜNYADAKİ BÜTÜN RİSK GRUPLARI AŞI OLMALI

WHO ise eldeki verilere göre, Covid-19 salgınına karşı ilave aşıların gerekli olmadığı görüşünü paylaşırken, zengin ülkelerin ilave aşı uygulamaya başlamadan önce bütün dünyada özellikle risk grubundaki kişilerin tamamının aşı olması gerektiği uyarısında bulundu.

WHO temsilcisi Soumya Swaminathan, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında ilave aşılarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “Bugünkü verilerin, ilave aşılara ihtiyaç olduğunu göstermediğine açıkça inanıyoruz” dedi.

Soumya Swaminathan, ilave aşının gerekliliği konusunda daha fazla araştırmaya gerek olduğunu vurguladı.

WHO danışmanı Bruce Aylward ise zengin ülkelerini üçüncü doz aşı vurmaya başlamasıyla ilgili olarak, “Dünyada yeteri kadar aşı var, ancak doğru zamanda doğru yere gitmiyor” ifadesini kullandı.

Aylward, “Dünyada iki doz aşı olmuşlara ilave aşı vurulacağına önce risk grubundakilere iki doz aşı yapılmalı ve biz hala buna çok uzağız” diyerek, küresel aşı dağılımındaki adaletsizliğe dikkati çekti.