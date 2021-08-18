Erdoğan, BAE’li üst düzey yetkili ile bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

Son yıllarda Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

İki ülkenin bölgesel politikaları birbirine zıt olmasıyla biliniyor.

Erdoğan bugün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye’nin Etiyopya ile Sudan arasında yaşanan Hedasi Barajı krizinde arabuluculuk yapmaya hazır olduğu ifade edildi.