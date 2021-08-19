UNHCR: Her hafta 20 ila 30 bin Afgan ülkeden ayrılıyor

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Afganistan Temsilcisi Caroline Van Buren, BM Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısına video konferans ile katılarak, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkedeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kadınlara yönelik insan hakları ihlalleri haberleri aldıklarını belirten Van Buren, "Bazı bölgelerde kadınların çalışmasına izin verilmediği, bazı yerlerde ise kadınların yanlarında aileden bir erkek olmadan hareket etmelerine izin verilmediği yönünde haberler alıyoruz" dedi.

Bu yıl ülke içinde yarım milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini anlatan Van Buren, "Her hafta yaklaşık 20 ila 30 bin kişinin ise yasa dışı yollardan ayrıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

Van Buren, Afganların bir kısmının sınır açıksa Pakistan'a çoğunun ise İran'a geçtiğini söyledi.

Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü Mary Ellen McGroarty ise BM'nin ABD tahliyelerin ardından havalimanının kontrolünü devrettiğinde nasıl işleyeceğini Taliban ile görüştüklerini söyledi.

McGroarty, havalimanın insani yardımların ulaştırılması için kritik önem taşıdığını belirtti.