Politika

ABD’den Şengal’deki bombardımanla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şengal’in bombalanmasıyla ilgili yayımladığı mesajda, Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine saygı duymasını istedi.
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kürdistan ABD PKK Şengal Türkiye

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bölümü’nün Twitter hesabından, Türkiye’nin Şengal’de düzenlediği bombardımanla ilgili bir mesaj yayımlandı.

Mesajda, medyada yer alan gelişmelerden haberdar olunduğu belirtilerek, düzenlenen askeri operasyonlarda Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi görüşünün yinelendiği kaydedildi.

Türkiye, PKK’nin varlığı gerekçesiyle Şengal bölgesinde birçok kez bombardıman düzenledi.

Irak Parlamentosu dün Türkiye’nin Şengal’e yönelik bombardımanını ve PKK’nin Kürdistan Bölgesi topraklarını kullanarak Türkiye’ye yönelik düzenlediği saldırılarını kınadı.

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