ABD’den Şengal’deki bombardımanla ilgili açıklama
HABER MERKEZİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bölümü’nün Twitter hesabından, Türkiye’nin Şengal’de düzenlediği bombardımanla ilgili bir mesaj yayımlandı.
Mesajda, medyada yer alan gelişmelerden haberdar olunduğu belirtilerek, düzenlenen askeri operasyonlarda Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi görüşünün yinelendiği kaydedildi.
Türkiye, PKK’nin varlığı gerekçesiyle Şengal bölgesinde birçok kez bombardıman düzenledi.
Irak Parlamentosu dün Türkiye’nin Şengal’e yönelik bombardımanını ve PKK’nin Kürdistan Bölgesi topraklarını kullanarak Türkiye’ye yönelik düzenlediği saldırılarını kınadı.