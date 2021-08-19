KDP’li parlamenter: PKK Peşmergeleri kendi topraklarında şehit ediyor

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Parlamenteri Behmen Kak Abdullah, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde Peşmerge Güçleri'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK’nin kendisini açıkça Kürdistan Bölgesi’nin düşmanı olarak gösterdiğini vurgulayan Abdullah, “PKK, Kürdistan Bölgesi topraklarını komşu ülkelere teslim ediyor. Ne yazık ki, PKK kendisini Kürdistan Bölgesi'nin açık bir düşmanı olarak gösteriyor. PKK’nin TNT tipi patlayıcıyı Peşmerge güzergahına yerleştirmesi ne ilk ne de sondur. PKK’nin eline Peşmerge'nin kanı bulaşmıştır ve onları topraklarında haksız yere şehit ediyor" dedi.

Abdullah sözlerine şöyle devam etti:

“PKK, Türk ordusunun geçtiği yola TNT yerleştirmiyor. Aslında PKK Türk ordusuyla savaşmıyor da. PKK’nin Afrin’de Türk ordusuna karşı savaştığını düşünüyorduk, Afrin’i teslim ettikten sonra Afrin’de Türk ordusuna tek bir kurşun bile sıkmadı. Rojava ile Türkiye arasında 300 kilometrelik bir sınır var. Şimdiye kadar Türk güçlerine bir kez bile ateş açılmamıştır.”

PKK’nin Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önünde engel olduğunu kaydeden Kürdistan Parlamentosu Üyesi Abdullah, “PKK, Türkiye'ye hizmet ediyor. Türkiye nereye girse PKK orayı boşaltıyor. Aynı şeyi Şengal’de de yapıyor. PKK, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önünde büyük bir engeldir. Türkiye'nin Şengal’i bombalamasının yolunu PKK'nin kendisi açıyor” şeklinde konuştu.

PKK unsurlarının dün Amedi’de siviller ve Peşmergelerin geçiş güzergahına döşediği bombanın patlaması sonucu bir Peşmerge yaralanmıştı.