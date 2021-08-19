Politika

BM: Afganistan’da 14 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

BM, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Afganistan’da 14 milyon kişinin 'şiddetli açlık'la karşı karşıya kaldığı bir insani krizin baş gösterdiği uyarısında bulundu.
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dünya BM Birleşmiş Milletler Afganistan Kabil

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının Afganistan Direktörü Mary Ellen McGroarty, Kabil’den gazeteciler için verdiği video brifingde, Afganistan'daki çatışmanın, 3 yıldır meydana gelen ikinci şiddetli kuraklığın ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının yarattığı sosyal ve ekonomik etkilerin ülkeyi "felaket"e sürüklediğine işaret etti.

Kuraklık nedeniyle ekinlerin yüzde 40'ından fazlasının yok olduğunu ve hayvancılığın zarar gördüğünü söyleyen McGroarty, Taliban’ın ülkedeki ilerleyişi nedeniyle de yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini belirtti.

McGroarty, kışın hızla yaklaştığına dikkati çekerek en fazla ihtiyaç duyulan yerlerde gıdaya ulaşma yarışının hız kazandığını vurguladı.

Dünya Gıda Programının mayıs ayında 4 milyon kişiye ulaştığını aktaran McGroarty, gelecek birkaç ay içerisinde 9 milyona ulaşmayı planladıklarının altını çizdi.

Ülkeye gıda sağlanması için gerekli olan 200 milyon doların toplanabilmesi konusunda bağışçılara çağrıda bulunan McGroarty, böylece kış başlamadan ve yollar kapanmadan önce ihtiyaç sahiplerine ulaşılabileceğini belirtti.  

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