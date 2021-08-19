İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Batman zirvede

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller olarak kaydedildi.

Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dün 19 bin 944 vaka tespit edilmişti.