Macron’a 145 Afgan entelektüel için çağrı

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Aralarında Afgan arkeolog, sanatçı ve gazetecilerin bulunduğu bu kişiler için charter uçuşa izin talep eden grup, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulundu.

Tahliye edilmek istenen 145 entelektüelin başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'ın kara listesinde olduğu belirtildi.

Çarşamba günü haber kuruluşu France Info'da bir bildiri yayımlayan Sayara Research Araştırma Merkezi ve gazeteci kolektifi, Macron'dan Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği günden bu yana saklanmak zorunda olan Afgan entelektüelleri ülkeye getirmek için izin istedi.

Afganistan'da kurulan Sayara Research ve Afganistan geçmişi olan gazetecilerden oluşan kolektif, bildiride tahliye edilmek istenen 145 kişinin 20 yıldır Taliban'ın hedefinde olduğunu ifade etti.

En riskli grup içerisinde tanımlanan bu kişilerin çoğunun yabancılarla özellikle de Fransız kuruluşlarıyla çalıştığı belirtildi.

145 kişilik bir uçak kiralamak için finansman bulunduğunu bildiren grup, Kabil'e inmek için ABD onayını aldıklarını ifade etti.

Bu kişileri pasaportlu ya da pasaportsuz kabul edecek bir ülkeye ihtiyaç duyulduğu belirten bildiride, "Cumhurbaşkanı Macron'u korku ve terörle damgalanmış bu 145 yüzün Fransa'ya inmesine izin vermeye çağırıyoruz. Bir yere kapatılmadan ya da basitçe ortadan kaldırılmadan önce" ifadeleri kullanıldı.