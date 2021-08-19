Politika

Suriyelilere saldırıda yeni gelişme: 61 kişi hakkında adli işlem

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyelilerin ev ve işyerlerine yönelik saldırılara katıldıkları gerekçesiyle 61 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.
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türkiye Altındağ ilçesi Ankara suriyeli saldırı

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde 11 Ağustos günü yaşanan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölmesinin ardından Suriyelilere ait ev ve işyerlerine yönelik gerçekleşen saldırılara katılan 61 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın kurtarılamamıştı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Yalçın'ın ölümünün ardından Önder ve Battalgazi mahallelerinde Suriyelilere ait ev ve işyerlerine yönelik saldırılar gerçekleşmişti.

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