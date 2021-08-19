Politika

AB’den Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.
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avrupa Avrupa Birliği Türkiye Covid-19 aşı sertifikası tanıma kararı

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Covid-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek, 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.

Söz konusu 3 ülkenin AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.

İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Covid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.

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