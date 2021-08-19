Fransa: Uluslararası toplumun Taliban’ı tanıması için 5 şart var

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, BFM TV’ye yaptığı açıklamada, “Taliban’ın uluslararası tanınırlık kazanmak için çok çaba sarf ettiğini biliyorum” diyerek, özellikle kadın haklarına saygı konusunda söylem değil eylemlerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Taliban’ın uluslararası olarak tanınmak istiyorsa bazı eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Le Drian, “Bu eylemler nelerdir? Öncelikle korktuğu için ülkeyi terk etmek isteyen Afganların gitmesine izin vermesi gerekiyor. Taliban terörün ülkede yeniden yuvalanmasına da izin vermemeli” dedi.

Taliban’ın yapması gerekenleri sıralamaya devam eden Fransız Bakan, insani yardımın ulaşmasına izin vermeleri, insan haklarına, özellikle kadın haklarına saygı göstermeleri ve geçiş hükümeti kurmaları gerektiğini ifade etti.

Le Drian, Taliban’ı bu talepleri karşılamazlarsa uluslararası toplum tarafından dışlanacakları konusunda da uyardı.

ABD, AB ÜLKELERİ VE 19 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve 19 ülke dün, Afganistan’daki kadınların ve kız çocuklarının durumu ile ilgili ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın paylaştığı açıklamada, “Afgan kadınları ve kız çocuklarının eğitim, çalışma ve hareket özgürlüğü hakları konusunda derin endişe duyuyoruz. Afganistan genelinde güç ve otorite sahibi konumundakileri, bu hakların korunacağını garanti etmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Ortak açıklamaya, ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Kuzey Makedonya, Yeni Zelanda, Norveç, Paraguay, Senegal ve İsviçre imza atmıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.