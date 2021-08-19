Rapor: ‘Taliban ABD ve NATO ile işbirliği yapanları yakalamak için çabalıyor’

Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan bir raporda, Taliban'ın NATO ve ABD askerleriyle çalışan ve işbirliği yapan herkesin yakalanması için çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.