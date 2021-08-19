Politika

Rapor: ‘Taliban ABD ve NATO ile işbirliği yapanları yakalamak için çabalıyor’

Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan bir raporda, Taliban'ın NATO ve ABD askerleriyle çalışan ve işbirliği yapan herkesin yakalanması için çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.
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HABER MERKEZİ

BM'ye istihbarat bilgisi sağlayan Norveç'teki Küresel Analiz Merkezi'nin düzenlediği gizli raporda, "Taliban, hedef alınan kişilerin teslim olmaması halinde, ailelerinin öldürüleceği veya tutuklanacağı tehdidinde bulunuyor" ifadelerine yer veriliyor.

Askeri, polis ve araştırma birimlerinde görev alanların özellikle risk altında olduğu belirtilen belgede, "Taliban, tüm büyük kentleri ele geçirmeden önce, buralardaki bireylerin yerlerini belirleme çalışması yaptı" deniyor.

Belgede, Taliban mensuplarının, Kabil Havalimanı’na girişte denetleme yaptığı, bazı yabancı personelin çıkışına izin verilirken, "kaos" durumunun devam ettiği belirtiliyor.

Rapora göre, Taliban, yeni rejim için çalışacak ajan ağları kuruyor.

 

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