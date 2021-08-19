ABD’de salgın: Ölü sayısı 624 bin 291'e yükseldi

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 161 bini geçti.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 962 artarak 624 bin 291'e çıktı.

California, 4 milyon 176 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 402 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısında California 64 bin 845 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 655, New York'ta 53 bin 939 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 72'Sİ EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 199 milyon 325 binden fazla kişiye ilk doz, 169 milyon 186 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.