Kürt sorunu anketi: İşte sonuçlar

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Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, temmuz ayında yaptıkları 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında Kürt sorununun çözümüyle ilgili sordukları bir soruya verilen yanıtları paylaştı.

Metropoll Araştırma'nın anketinde katılımcılara "Kürt sorununu çözmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisine öncelik verilmelidir?" sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 35,5'i "Demokrasiyi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini" savundu. Yüzde 22'si "İslam kardeşliğini pekiştirmek" yüzde 19,5'i ise "Ekonomik yatırımları artırmak" dedi.

Katılımcıların sadece yüzde 5,5'i "Silahlı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini savundu. Yüzde 17,4 ise "Fikrim yok/cevap yok" dedi. Partilere göre dağılımda elde edilen sonuçlar ise şöyle:

AK PARTİLİ SEÇMEN

Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 23,4

İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 29,7

Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 17,5

Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 6,4

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 23

CHP'Lİ SEÇMEN

Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 49.7

İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 8.2

Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 25.3

Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 3

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 13.8

İYİ PARTİLİ SEÇMEN

Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 40.3

İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 9

Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 33.6

Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 3.7

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 13.4

HDP'Lİ SEÇMEN

Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 42.7

İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 47.3

Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 5.3

Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 2.7

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 2

MHP'Lİ SEÇMEN

Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 51

İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 13.9

Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 18.5

Silahlı mücadeleye devam etmek: Yüzde 9.3

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 7.3

SAADET PARTİLİ SEÇMEN

Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 89.5

İslam kardeşliğini pekiştirmek: -

Ekonomik yatırımları artırmak: Yüzde 5.3

Silahlı mücadeleye devam etmek: -

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 5.3

DİĞER PARTİLER

Demokrasiyi ve yerel yönetimleri güçlendirmek: Yüzde 37.5

İslam kardeşliğini pekiştirmek: Yüzde 25

Silahlı mücadeleye devam etmek: 37.5