Politika

Uçaktan düşenlerden biri Afgan milli futbolcu çıktı

ABD'nin Kabil'den havalanan kargo uçağına tutunduktan sonra düşerek ölen sivillerden birinin, Afganistan genç milli futbol takımının oyuncusu olduğu açıklandı.
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dünya Afganistan Zeki Enveri ABD Kabil Havalimanı uçak

HABER MERKEZİ

ABD'nin Kabil'den havalanan kargo uçağına tutunduktan sonra düşerek ölen sivillerden birinin, Afganistan genç milli futbol takımının oyuncularından Zeki Enveri olduğu açıklandı.

Afgan haber ajansı Ariana'nın haberine göre; uçaktan düşenler arasında Zeki Enveri de vardı.

19 yaşındaki Zeki Enveri Afgan Milli Futbol takımında oynuyordu. Genç futbolcunun ölümünü Afganistan Spor Genel Direktörlüğü de doğruladı.

Enveri'nin ölümüyle ilgili olarak farklı bir iddia da gündeme geldi.

C-17 Boeing tipi Amerikan uçağının iniş takımlarına saklandığı ve uçağın Katar'a acil iniş yapmasıyla cansız bedenine ulaşıldığı yönünde de iddialar var.

Zeki enveri sosyal medyadaki hesabına göre Kabil'de yaşıyordu.

Fransız-Afgan lisesine gidiyordu. Zeki Enveri İtalyan Inter-Milan takımının hayranıydı. Ölmeden önce sosyal medya hesabına son olarak "Hayatınızın resmini kendiniz çizin. Fırçasını başkasına vermeyin" yazdığı belirtiliyor.

Uçaktan düşen Afganların görüntüsü hafızalara kazınmıştı.

 

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