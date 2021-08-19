Spor

UEFA: 2020-21 sezonunun en iyileri için aday listeleri belirlendi

UEFA, Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri için aday listeleri açıkladı.
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avrupa UEFA

HABER MERKEZİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2020-21 sezonu için verilecek ödüllerin aday sayıları, yapılan oylama sonunda 10 kişiden 3'e düşürüldü.

Manchester City'den Kevin De Bruyne, Chelsea'den Jorginho ve N'Golo Kante, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nün adayları, Barcelona'dan Jennifer Hermoso, Lieke Martens ve Alexia Putellas oldu.

Erkek futbolunda Josep Guardiola, Roberto Mancini ve Thomas Tuchel, kadın futbolunda ise Lluis Cortes, Peter Gerhardsson ve Emma Hayes, yılın teknik direktörü adayları arasında gösterildi.

Ödüllerin kazananları, 26 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

 

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