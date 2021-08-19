Guterres: Taliban’la konuşmaya hazırım

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Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım" dedi.

ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havalimanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havalimanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla işbirliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil" yanıtını verdi.

Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.