New York'ta Times Meydanı'nda şüpheli paket alarmı

HABER MERKEZİ

New York'un ünlü ve en kalabalık noktalarından Times Meydanı, şüpheli paket nedeniyle boşaltılıp kapatıldıktan kısa süre sonra tekrar açıldı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.

Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.

NYPD'den yapılan ikinci paylaşımda ise "Times Meydanı'ndaki paket kaldırıldı ve şüpheli olmadığı anlaşıldı" açıklaması yapıldı.

Kapatılan Times Meydanı, NYPD bomba imha ekibinin incelemesinin ardından kısa süre sonra tekrar açıldı.