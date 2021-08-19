WHO’dan Afganistan uyarısı

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WHO’nun bölge direktörü Dr. Ahmed El Mandhari, “Bölgedeki WHO ekipleri Covid-19 benzeri semptomlar gösteren insanların sayısında artış gözlemlendiğini aktardı” ifadelerini kullandı.

Dr. Ahmed El Mandhari, üye ülkelere Afganistan genelinde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için yardım çağrısı yaptı.

Örgütün verilerine göre, bugüne kadar ülkede 152 bin 365 coronavirüs vakası görülürken, 7 bin 43 kişi de bu sebeple hayatını kaybetti.

Öte yandan ülkedeki coronavirüs test kapasitesi de son derece kısıtlı. Bu sebeple vaka sayılarındaki veriler de kaba taslak.

Geçen yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışmada, yaklaşık 10 milyon Afgan'ın veya nüfusun yüzde 31,5'inin- virüse yakalanmış olabileceği tahmin edildi.

WHO Sözcüsü Tarik Jasareviç de binlerce kişinin Taliban'dan kaçmaya çalıştığı Kabil Havalimanı’ndaki kaosun önemli tıbbi malzemelerin teslimatını yavaşlattığı konusunda uyardı.

Havalimanındaki mülteciler, tahliye uçuşları öncesinde coronavirüs testine tabi tutuluyor.