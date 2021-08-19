Atlantik Okyanusu'nda göçmenleri taşıyan bot battı: 39 ölü

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İspanya haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları Acil Yardım Kurumu yetkililerine dayanarak yayımladığı habere göre, Kanarya Adaları'nın 250 kilometre kadar açığında düzensiz göçmenleri taşıyan botun yarı batmış ve devrilmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Botta bulunan 30 yaşlarındaki kadın göçmenin hayatta kalmayı başardığını ve yanındaki iki kişinin ölü olduğunu belirten yetkililer, dramatik olaydan kurtulan kadının botta 40 kişi olduklarını söylediğini ifade etti.

Sıvı kaybı başta olmak üzere bazı sağlık sorunları bulunan kadının helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Diğer yandan son dönemlerde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte ciddi artış görülüyor.

İspanyol yetkililer, bu yıl 15 Ağustos'a kadar 218 tekne veya botla 8 bin 222 düzensiz göçmenin Kanarya Adaları'na geldiğini ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 144'lük artış olduğunu açıkladı.

Resmi verilere göre, Kanarya Adaları'na geliş yolunda bu yıl 230'dan fazla düzensiz göçmen boğularak veya sıvı kaybından hayatını kaybetti.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ise Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan ancak akıbeti bilinmeyen çok sayıda tekne bulunduğundan ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini söylüyor.