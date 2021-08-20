Macron ve Biden’dan Afganistan görüşmesi

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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Biden'ı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüşmede, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele almasından sonraki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Macron, vatandaşlarımız, ABD ve müttefikleri için çalışan Afgan kadın ve erkekler ile tehdit altındakilerin tahliyesi için müttefikler arasında hızlı ve somut eşgüdüm sağlanmasına dair mutlak gereksinimi vurguladı" denildi.

"Cumhurbaşkanı, Biden’a, değerlerimizi paylaşan ve korumaya ihtiyaç duyan Afganlara dair müşterek sorumluluğumuzun ve onları terk edemeyeceğimizin altını çizdi" ifadesine yer verilen açıklamada, görüşmede iki liderin özellikle G7 çerçevesinde insani, siyasi ve terörle mücadele konularındaki müşterek eylemlerini güçlendirme konusunda anlaştığı aktarıldı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.