G7 Dışişleri Bakanları: Taliban’ın sözlerine değil icraatlarına bakacağız

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, video konferans üzerinden gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken ile G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Borrell, Afganistan'dan ayrılmak isteyen tüm sivillere güvenli geçişin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Bakanlar, uluslararası toplumun, Taliban'ın sözlerine değil eylemlerine göre Taliban'la nasıl ilişki kurulacağına karar vereceğini kaydederek, Afgan halkına olan desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

ABD: HAVALİMANI ÖTESİNE GEÇECEK KAYNAĞIMIZ YOK

Bu arada Price, günlük basın brifinginde, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan şimdiye kadar 7 bin kişinin tahliye edildiğini söylemişti.

Şu an havalimanında işlemleri tamamlanan 6 bin kişinin olduğunu dile getiren Price, bu kişilerin de kısa sürede uçaklara bineceğini ve tahliye edileceğini belirtmişti.

Tahliye için havalimanına erişemeyenlerin durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Price, "Havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok" diye konuşmuştu.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.