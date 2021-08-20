Zaho’da vatandaşların aşı talebi artıyor

DUHOK (K24)

Covid-19 vakalarının artmasının ardından geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla özel idare statüsüne kavuşan Zaho'da çok sayıda kişi aşı olmak için kayıt yaptırıyor.

K24’e konuşan Zaholu bir vatandaş, aşı için bir haftadır beklediğini belirterek, sırası geldiğinde sağlık ocağına giderek aşı yaptırdığını söyledi.

Zaholu sağlık yetkilileri de son günlerde aşı çalışmalarının hızlandığını aktardı.

Zaho Sağlık İdaresi’nin aktardığı bilgilere göre, ilçede şu ana kadar 6 bin kişiye iki doz, 13 bin kişiye ise ilk doz aşı yapıldı.

Sağlık yetkilileri, Covid-19 riskinin azaltılması için 80 bin kişinin aşılanması gerektiğini vurguladı.