Sağlık

Zaho’da vatandaşların aşı talebi artıyor

Zaho'da yaklaşık 20 bin kişi Pfizer aşısı olmak için kayıt yaptırırken, çok sayıda kişi de yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı için sırasını bekliyor.
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kürdistan Duhok Zaho Coronavirüs Covid-19 coronavirüs aşısı

DUHOK (K24)

Covid-19 vakalarının artmasının ardından geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla özel idare statüsüne kavuşan Zaho'da çok sayıda kişi aşı olmak için kayıt yaptırıyor.

K24’e konuşan Zaholu bir vatandaş, aşı için bir haftadır beklediğini belirterek, sırası geldiğinde sağlık ocağına giderek aşı yaptırdığını söyledi.

Zaholu sağlık yetkilileri de son günlerde aşı çalışmalarının hızlandığını aktardı.

Zaho Sağlık İdaresi’nin aktardığı bilgilere göre, ilçede şu ana kadar 6 bin kişiye iki doz, 13 bin kişiye ise ilk doz aşı yapıldı.

Sağlık yetkilileri, Covid-19 riskinin azaltılması için 80 bin kişinin aşılanması gerektiğini vurguladı.

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