Fahrettin Koca: Türkiye’de Delta varyantı yüzde 90’ı geçti

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Koca, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, gündeme de almadıklarını ifade etti.

Aşı çalışmalarına da değinen Koca, hem BioNTech hem de Sinovac aşılarının gelmeye devam ettiğini belirterek, "O konuda bir sorunumuz yok. Aşımız da var" dedi.

“AŞISI TAMAMLANMIŞ VEFAT EDEN KİMSE YOK”

2 doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara değinen Koca, şunları söyledi:

"Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1 buçuk milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… (Son kişiye yapılan aşı sonrası) Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlamış, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadı."

“AŞILAMADA BİR SORUN YOK”

Koca, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapılabilir olduğu ilk üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün en az 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok" dedi.

Delta varyantıyla ilgili gelişmeler hakkında konuşan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Niye vaka sayılarımız artıyor? Hareketlilik çok arttı ve vatandaş biraz bıktığı için tedbirlere uyum giderek azalmaya başladı. Şu an delta varyantı Türkiye’de yüzde 90'ı geçti. Delta plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz.”