Politika

BM Temsilcisi’nden Şengal’deki bombardımanla ilgili açıklama

BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert, Türkiye’nin Şengal’de düzenlediği bombardımanla ilgili “Saldırıyı reddediyoruz, Komşu ülkeler Irak’ın egemenliğine saygı duymalı” dedi.
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Şengal'den göç (Arşiv)
Şengal'den göç (Arşiv)
kürdistan BM Jeanine Hennis Plasschaert Türkiye Şengal bombardıman

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Türkiye’nin Şengal’de düzenlediği bombardımanla ilgili bir mesaj yayımladı.

Jeanine Hennis Plasschaert, "Türkiye savaş uçaklarıının düzenlediği ve birkaç Ezidi vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan bombardıman ardından Şengal'de ortaya çıkan tehlike durumdan endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen askeri operasyonlarda vatandaşların yaşamlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Plasschaert, Şengallilerin yaşam haklarının korunması için bu tür bombardımanların tekrarlanmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hennis Plasschaert, Şengal'in yeniden imarının daha fazla ertelenemeyeceğini vurguladı.

Bombardımanla ilgili derhal soruşturma açılmasını talep eden BM Irak Temsilcisi, komşu ülkelerin Irak’ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye, PKK’nin varlığı gerekçesiyle Şengal bölgesinde birçok kez bombardıman düzenledi.

Irak Parlamentosu Türkiye’nin Şengal’e yönelik bombardımanını ve PKK’nin Kürdistan Bölgesi topraklarını kullanarak Türkiye’ye yönelik düzenlediği saldırılarını kınamıştı.

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