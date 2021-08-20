Erdoğan: Türkiye’de 300 bin Afgan göçmen var

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'daki gelişmeler sorulan Erdoğan, Türkiye'nin 1,5 milyon düzensiz göç aldığına yönelik iddiaların yalan olduğunu söyledi ve "Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

Erdoğan, Taliban ile görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusunu da "Ortada bir vaka var gerçek bu. Kapı çalındığında kapılarımızı açar görüşme yaparız" şeklinde yanıtadı.

“Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu süreç içerisinde gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın ABD'nin Afganistan'a olan müdahalesi olsun bunların hiçbirinde sağlıklı bir yaklaşımı hiçbiri göstermemiştir. Bu ülkeler buralara sadece askeri silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira buralara aktarmışlardır. Bu paraların nerede harcandığı çok önemlidir.”

“GEREKİRSE TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ”

Taliban’la gerekirse yine görüşebileceklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afganistan şu anda adeta kendi başına bırakılmış Taliban'ın takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen netice ortada. Amerika bizimle de görüşme yaptı. Taliban ile bizim de görüşmelerimiz oldu. Bu tür görüşmeleri zaman zaman yapabileceğimizi söyledik. Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız.”

“Ölümden uzak adımın atılmış olması Afganistan'ın en önemli kazanımıdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur” şeklinde konuştu.

ABD İLE SIĞINMACI ANLAŞMASI İDDİASI

ABD ile sığınmacı anlaşması iddiasını yalanlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Bu millet yalanla bağdaşık değildir. Bu millet dürüsttür, dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir, bundan sonra dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir. (Muhalefete) Bütün felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin.”