Merkel, Moskova'da Putin’le bir araya geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Moskova'da bir araya geldi.

Putin ve Merkel, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri, görüşmenin başında Merkel'e beyaz ve pembe güllerden oluşan bir buket çiçek verdi.

Merkel ile Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de gerçekleşen Libya konulu konferansta son kez görüştüklerini anımsatan Putin, bu konferans sayesinde Libya konusunda birçok şeyin hayata geçirildiğini vurguladı.

Putin, Almanya'nın Rusya için Avrupa ve dünyada en önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek "Almanya, Çin'den sonra ikinci ticari ve ekonomik ortağımızdır. 2020'de oldukça ciddi bir durgunluğun yaşanmasına rağmen ikili ticaret hacmi yılın ilk yarısında iki kat arttı" dedi.

Merkel'in görevini bırakacağına dikkati çeken Putin, "Yüz yüze görüşmemizi gerektiren birçok konu var. Dolayısıyla bu, sadece bir veda görüşmesi değil ciddi ve iş içerikli bir ziyarettir" ifadesini kullandı.

"Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum"

Başbakan Merkel de Putin ile birçok konuyu ele almak istediğini vurgulayarak "Fikir ayrılıklarının olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızın iyi olduğunu düşünüyorum. İleride de temasları sürdürmeye hazırız. İkili ilişkilerden uluslararası konulara kadar konuşacağımız çok şey var" değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, görüşme öncesi Moskova'da Aleksandr Bahseçi'ndeki Meçhul Asker Anıtı'na da çelenk bıraktı.

GÖRÜŞME SIRASINDA MERKEL'İN TELEFONU ÇALDI

Putin, Merkel'i selamlama konuşmasına başladığında Kremlin'deki salonda telefon çaldığı duyuldu. Merkel'in telefonunu kapatmayı veya sessize almayı unuttuğu anlaşıldı.

Almanya Başbakanı, telefonu cebinden çıkarıp kapatırken Putin, konuşmasına ara vermeden devam etti.

Rus lider, gündemlerinde bizzat istişare etmeleri gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirterek bundan dolayı bunun sadece bir veda ziyareti olmayacağından emin olduğunu söyledi.

Merkel de, görüş ayrılıkları olmasına rağmen birbirleriyle konuşmalarının iyi olduğunu düşündüğünü ve gelecekte de Putin'le konuşmaya devam etme niyetinde olduklarını ifade etti.

Merkel, ikili ilişkiler, Libya konferansı ve Afganistan konularının gündemde olduğunu kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ile Merkel arasındaki görüşmenin sonunda herhangi bir belge imzalanmayacak.