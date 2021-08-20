Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 23 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 11 bin 47 Covid-19 testi yapılırken, 1449 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 160 kişi sağlığına kavuşurken, 23 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde dün 1823 kişide coronavirüse rastlanmıştı.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 725 bin 758 Covid-19 testi yapılırken, 276 bin 583 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 225 bin 706 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 167 kişi yaşamını yitirdi.

45 bin 710 bin kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.