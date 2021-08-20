Türkiye’de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 918 vaka tespit edildi, 204 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 15 bin 561 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Öte yandan "Aşı ile başaracağız" diyen Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız."