Sağlık

Küba kendi geliştirdiği iki Covid-19 aşısına onay verdi

Küba, kendi geliştirdiği "Soberana 02" ve "Soberana Plus" isimli yeni tip coronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi.
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Küba aşıları
Küba aşıları
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HABER MERKEZİ

Eyalet Finlay Aşı Enstitüsü (IFV) tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının klinik deneylerindeki etkinlik oranının yüzde 91,2 olduğu belirtildi.

IFV, yaptığı açıklamada, söz konusu iki aşıya acil kullanım onayı verilmesiyle toplamda 3 aşıya ulaştıklarını kaydetti.

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) 22 Haziran'daki Twitter paylaşımında, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlikle 'Soberana 02' ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla 'Abdala'. Bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Küba'nın ulusal aşısı Abdala'nın ilk sevkiyatı, Covid-19'a karşı mücadelesine destek olması amacıyla 25 Haziran'da Venezuela'ya yapılmıştı.

Ülkede 564 bin 11 kişi Covid-19'a yakalandı, 4 bin 397 kişi yaşamını yitirdi.

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