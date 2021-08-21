WHO’dan çağrı: Covid-19'un kaynağını bulmak için bize katılın

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kurum tarafından yapılan açıklamada, yeni bilimsel grubun WHO’ya Covid-19'un kökenlerini belirlemek için bugüne kadar yapılan çalışmaların bağımsız bir analizini sağlayacağı ve ajansa sonraki adımlar konusunda tavsiyede bulunacağı kaydedildi.

Uzmanlar ayrıca, Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ve Ebola gibi salgınları tetikleyebilen diğer virüslerin potansiyel olarak ortaya çıkmasıyla ilgili kritik konularda da rehberlik edecek.

WHO, 10 Eylül'e kadar yeni bilimsel danışma grubuna üyelik başvurusunda bulunmak için ilgili uzmanlığa sahip 25'e kadar yetkili aradığını duyurdu.

WHO’nun yeni ekibi, yayımlanan görev tanımına göre, kurumun diğer uzman gruplarının çoğu için geçerli olanlara benzer şekilde belirli gizlilik kurallarına bağlı olacak.

Ayrıca üyeler, WHO veya grup adına herhangi bir üçüncü tarafla konuşmayacak. İç müzakereler 'kesinlikle gizli' yürütülecek. Grubun görev alanı dışında herhangi bir belgeden alıntı yapmamaları veya herhangi bir belge kullanmamaları istenecek.

WHO, herhangi bir raporun yayınlanıp yayımlamayacağı konusunda tam kontrol sahibi olacak.

Mart ayında, WHO liderliğindeki uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip, Covid-19'un kökenlerinin bir laboratuvarla bağlantılı olmasının "son derece olası" olmadığını belirten bir ön rapor yayımlamıştı.

Bu ayın başlarında yayımlanan bir Danimarka belgeselinde, Wuhan'a giden WHO ekip liderinin Covid-19 vakalarının tespit edildiği yakın bir tesisteki güvenlik standartlarından endişe duyduğunu söylediği görüldü. (Kaynak: Euronews)