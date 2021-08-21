Diyarbakır’da 'Mezopotamya Kitap Fuarı’ için start verildi

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da, 2-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Diyarbakır Fuarcılık A.Ş. (DİFAŞ) ve ALZ Grup ortaklığında düzenlenecek olan Mezopotamya Kitap Fuarı’nın hazırlıklarına başlandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) bir araya gelen kitap fuarı danışma kurulu üyeleri, “Mezopotamya’nın tarihi ve kültürel birikimine yakışır bir fuar organizasyonu için izlenecek yol ve yöntemlerin yanı sıra, düzenlenecek etkinlikleri” görüştü.

2-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek kitap fuarı yayıncı, yazar ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan “Danışma Kurulu” desteğiyle organize edilecek.

Danışma Kurulu’nun aldığı karara göre yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmayanlar fuara alınmayacak.

Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda eserin de yer alacağı fuara yüksek katılım bekleniyor.

K24’e konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, fuarın çok kültürlü ve çok dilli olacağını belirterek, bunun önemli olduğuna işaret etti.

Mezopotamya’nın kültürel zenginliğinden söz eden Mehmet Kaya, Kürtlerin kadim tarihinin önemini dile getirerek, Kürtlere ait pek çok eserin fuarda yer alacağını ifade etti.

Kaya, söz konusu fuarın Diyarbakır ekonomisine de önemli katkı sunacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nden pek çok yazarın eserinin fuarda yer alacağını dile getiren Mehmet Kaya, bu nedenle Kürdistan Bölgesi’nden katılımların yüksek olacağını belirtti.

Kürt Yayınevleri İnisiyatifi Sözcüsü Zuhal Tekiner ise salgın döneminde yayınevlerin zor günler geçirdiğini söyledi.

K24’e konuşan Zuhal Tekiner, şunları ifade etti:

“Pandeminin yayıncılığa etkisi çok büyük oldu. Özellikle Kürt yayıncılığı bundan çok olumsuz etkilendi. Okurlar kitap alıyor, fakat bu hala iyi bir seviyede değil. Fuarda kitapları almak okur için çok daha kolay oluyor.”

Öte yandan fuarda Kürt yazarların katılımıyla çeşitli panel etkinlikleri de gerçekleştirilecek.