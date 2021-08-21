Yaşam

Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk kez açık denizde

Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Wonder of the Seas' ilk kez açık denize çıktı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas”
Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas”
dünya Gemi Wonder of the Seas Fransa

HABER MERKEZİ

Yapımı iki yıl süren ve dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas” açık denizde 4 gün devam edecek deneme seferi için Fransa’nın Saint-Nazaire Limanı'ndan ayrıldı.

362 metre boyuyla Eiffel Kulesi'nden daha uzun olan 64 metre genişliğindeki gemi, 6 bin 988 yolcu taşıyabilecek. 

Geminin yapımına 2019’da Saint-Nazaire’deki Atlantik tersanelerinde başlandı. Gemi 4 gün sürecek denemeler için dün limandan ayrıldı.

Mühendisler ve geminin personeli, ilk kez denize çıkan geminin performansını ve araç-gerecin çalışmasının gözlemleyecek. Gemi bu aşamayı başarıyla geçerse gelecek aylarda servis ekipmanını kurmak ve son dokunuşları yapmak kalıyor.

Bu denemeler, seyrüsefer donanımının kontrol edilmesini, motorların itiş gücünü görmeyi, hız kontrolünün yapılmasını ve titreşimlerin istenen normlar içinde kalıp kalmadığını ölçmeyi sağlayacak.

ABD-Norveç firması olan Royal Caribbean Cruise Line tarafından sipariş edilen geminin 4 yüzme havuzu ve 18 güvertesi bulunuyor.

Yaklaşık 7 bin yolcuya 2 bin 300 kişilik mürettebat hizmet edecek. Geminin 2 bin 867 kamarası var. 230 bin ton ağırlığındaki gemi, saatte en fazla 25,1 deniz mili (40,3 km) hız yapabilecek. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv