Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk kez açık denizde

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Yapımı iki yıl süren ve dünyanın en büyük yolcu gemisi olan “Wonder of the Seas” açık denizde 4 gün devam edecek deneme seferi için Fransa’nın Saint-Nazaire Limanı'ndan ayrıldı.

362 metre boyuyla Eiffel Kulesi'nden daha uzun olan 64 metre genişliğindeki gemi, 6 bin 988 yolcu taşıyabilecek.

Geminin yapımına 2019’da Saint-Nazaire’deki Atlantik tersanelerinde başlandı. Gemi 4 gün sürecek denemeler için dün limandan ayrıldı.

Mühendisler ve geminin personeli, ilk kez denize çıkan geminin performansını ve araç-gerecin çalışmasının gözlemleyecek. Gemi bu aşamayı başarıyla geçerse gelecek aylarda servis ekipmanını kurmak ve son dokunuşları yapmak kalıyor.

Bu denemeler, seyrüsefer donanımının kontrol edilmesini, motorların itiş gücünü görmeyi, hız kontrolünün yapılmasını ve titreşimlerin istenen normlar içinde kalıp kalmadığını ölçmeyi sağlayacak.

ABD-Norveç firması olan Royal Caribbean Cruise Line tarafından sipariş edilen geminin 4 yüzme havuzu ve 18 güvertesi bulunuyor.

Yaklaşık 7 bin yolcuya 2 bin 300 kişilik mürettebat hizmet edecek. Geminin 2 bin 867 kamarası var. 230 bin ton ağırlığındaki gemi, saatte en fazla 25,1 deniz mili (40,3 km) hız yapabilecek.